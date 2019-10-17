ضعف المؤسسات المالية غير المصرفية يقترب من مستويات «الأزمة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:عبير أبو شمالة

توقع صندوق النقد الدولي أن تبقى أسعار الفائدة العالمية على انخفاضها لفترة أطول مما كان متوقعاً في بداية العام؛ نتيجة التوترات التجارية، التي ترزح أسواق المال تحت وطأتها والتراجع في النشاط الاقتصادي.

ولفت في تقريره حول الاستقرار المالي العالمي إلى أن السياسات النقدية الأكثر تيسيراً أدت إلى انخفاضات حادة في عائدات الأسواق، ما زاد حجم السندات ذات العائدات السالبة إلى نحو 15 تريليون دولار. وقال: إن بحث المستثمرين عن العائد أدى إلى المبالغة في أسعار الأصول في بعض الأسواق، والدفع إلى زيادة تيسير الأوضاع المالية.

وحذر من ارتفاع مواطن الضعف في قطاع الشركات في عدة اقتصادات ذات أهمية نظامية؛ نتيجة لتزايد أعباء الدين، وتراجُع القدرة على سداد مدفوعات خدمته. محذراً من ارتفاع دين الشركات المعرض للخطر إلى 19 تريليون دولار في سيناريو يتباطأ فيه الاقتصاد فعلياً، أو قرابة 40% من دين الشركات الكلي في الاقتصادات الكبرى وأعلى من مستويات الأزمة.

وقال: إن مواطن الضعف بين المؤسسات المالية غير المصرفية زادت حتى وصلت الآن إلى مستوى مرتفع في 80% من الاقتصادات التي تضم قطاعات مالية ذات أهمية نظامية. وهي نسبة قريبة مما كانت عليه في ذروة الأزمة المالية العالمية. ولا تزال مواطن الضعف كبيرة أيضاً في قطاع التأمين.

وقال: إن المستوى الأوسط للدين الخارجي في اقتصادات الأسواق الصاعدة ارتفع إلى 160% من الصادرات من 100% عام 2008. وفي بعض البلدان، زادت هذه النسبة إلى أكثر من 300%. وإذا حدث تشديد حاد للأوضاع المالية العالمية، يمكن أن تؤدي زيادة الاقتراض إلى رفع المخاطر المحيطة بتمديد الدين وباستمرارية القدرة على تحمله.

وقال: إن الصلابة الكلية للقطاع المصرفي تحسنت بفضل القواعد التنظيمية التي استُحْدِثت في أعقاب الأزمة المالية العالمية، لكن هناك مؤسسات ضعيفة لا تزال تشكل ثغرات باقية.