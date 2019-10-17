مطالبات بإصلاح أنظمة التقاعد الخليجية لتطوير التأمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض



بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لـ«تأمينات التقاعد والشيخوخة» و«تعويضات العمال» في الإمارات خلال العام الماضي 2018 قرابة 469 مليون درهم، بحسب إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين.

وقال الزعابي في الكلمة الافتتاحية نيابة عن المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين على هامش ملتقى التأمين الخليجي السنوي، في دبي، أمس: «إن نظم التأمينات الاجتماعية وصناديق الادخار تعد قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية واستخدامها في مشاريع استثمارية تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد في آن واحد».

وكشف الزعابي عن مشروع تنفذه الهيئة حالياً لإنشاء مراكز للابتكار في جميع الشركات العاملة بقطاع التأمين، بما يضمن تعزيز وتطوير منظومة الابتكار في هذا القطاع الحيوي.

تنمية الوعي

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وأوضح الزعابي أن الهيئة تحرص على تطور تغطيات تأمين التقاعد والشيخوخة في الدولة، وتنمية الوعي التأميني لهذا النوع من التغطيات، حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمينات التقاعد والشيخوخة ما مجموعه 117 مليون درهم، بما يوازي ما نسبته 1% من إجمالي الأقساط لفرع التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال، وهي تسهم في تقديم الحماية التأمينية للأفراد المتقاعدين لتوفير حياة كريمة بعد التقاعد، بالتوازي مع المنافع المتأتية من نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وأشار الزعابي إلى أن نظام تأمين تعويضات العمال البديل للضمان المصرفي الذي بدأ تطبيقه في 15 أكتوبر 2018، أسهم في ترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وتطوير أعمال المنشآت والمستثمرين وتحقيق تغطية أوسع لمستحقات العمال وحالات إصابات العمل، كما أسهم في انتشار الحماية التأمينية لأرباب الأعمال والعمال، حيث بلغت أقساط تأمين «تعويضات العمال» ما مجموعه 352 مليون درهم في عام 2018، بما يوازي 1% من إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع التأمين على الممتلكات وبنسبة نمو بلغت 4% على العام الذي سبقه 2017.

وقال الزعابي: «إن هيئة التأمين تعمل على طرح مبادرات اجتماعية مخصصة لكبار السن، منها مبادرة توفير الحماية التأمينية الصحية لكبار المواطنين بعد عمر الستين، بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع بهدف الارتقاء بجودة الحياة وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الدولة، كما تولي الهيئة اهتماماً بالغاً لتوفير الحماية التأمينية للأفراد خاصة بعد سن التقاعد».

وأردف: «إن التأمينات على الحياة (فردي أو جماعي) استأثرت بربع إجمالي الأقساط المكتتبة في 2018، وهي في تزايد مستمر لما لها من أهمية كبيرة لدى الشركات وحملة الوثائق، بما يضمن حقوق المؤمن عليهم واستثمارات الشركات، معتبراً أن وثيقة التأمين على الحياة، هي وثيقة استثمارية ذات عائد مالي متميز وقيم.

وفي ما يتعلق بإمكانية فتح باب التملك الأجنبي، قال الزعابي، إن الهيئة تدرس حالياً ماهية القطاعات والمهن المرتبطة بالتأمين للتملك الأجنبي بنسبة 100%، علما بأن نصف عدد الشركات العاملة في الدولة ذات ملكية أجنبية».

برامج للمقيمين

من جانبه أكد محمد مظهر حمادة، عضو المجلس التنفيذي لاتحاد التأمين الخليجي، أن تطوير برامج تقاعد للمقيمين بإشراف حكومي، هو مكسب حقيقي؛ لأنه يؤكد من دون شك، المركز الإقليمي للابتكار في الخدمات المالية، حيث أقر العديد من الخبراء إنشاء صناديق للتقاعد بإشراف حكومي، لتوفير مزيد من الاستقرار الاجتماعي والمالي للعاملين، ودعم الثقة والاستقرار في الاقتصاد المحلي وسوق العمل، واستثمار أموال تلك الصناديق في مشاريع طويلة الأجل.

وقال حمادة: «إن توفير الحماية الاجتماعية لمختلف فئات العاملين من خلال توفير أنظمة التأمين الاجتماعي سيحمي المستفيدين من النفقات الباهظة، ويقلل المخاطر في حالة حدوث صدمات».

وأشار حمادة إلى أن استدامة صناديق التقاعد الخليجية لها تأثير في النمو الاقتصادي خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعجز الإكتواري.