«غرفة دبي» تفتتح فرعاً في «شنزن» الصينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

عززت غرفة تجارة وصناعة دبي من تواجدها في السوق الصينية بافتتاحها فرعاً جديداً في مدينة شنزن الصينية ليضاف إلى مكتبها التمثيلي الأول في مدينة شنغهاي، بهدف تحديد واستكشاف فرص الأعمال في المدينة التي تعرف بمركز الابتكار في الصين، خصوصاً في مجال التقنيات الحديثة.

جاء الإعلان عن التوسع الجديد لغرفة دبي في السوق الصينية خلال زيارة وفد رفيع المستوى من الغرفة لمدينة شنزن برئاسة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حيث ضم الوفد حسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وعمر خان، مدير المكاتب الخارجية في الغرفة.

وسيعمل فريق الغرفة في شنزن على تحديد الفرص الاستثمارية في المدينة في قطاعات التكنولوجيا وتصنيع المعدات وتقنية المعلومات والخدمات المصرفية والتجارة والسياحة والنقل البحري والخدمات اللوجستية، إضافة إلى التعرف إلى فرص الشركات الإماراتية في الاستفادة من خطط التطوير والتنمية الصينية.

وعقد الوفد على هامش افتتاح الفرع الجديد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مختلف الفعاليات والشخصيات الصينية من القطاعين العام والخاص، حيث بحث معهم فرص التعاون المشترك، وآليات تفعيل الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وإمكانية استقطاب الحلول التقنية الصينية إلى سوق دبي، خصوصاً في ما يتعلق بخدمات الحوسبة السحابية والرقمنة والتقنيات المتطورة.

كما زار وفد غرفة دبي عدداً من مقار الشركات المرموقة التي تتخذ من مدينة شنزن مقراً لأعمالها، ومنها شركة «تنسنت» المتخصصة في إدارة التطبيق الصيني المعروف «وي شات»، وشنزن الحكومية للطاقة، وشركة «دي جيه آي درونز».

واجتمع بوعميم مع وو يو، نائب الأمين العام لحكومة شنزن البلدية، حيث رحب يو بالعلاقات المتنامية مع غرفة دبي مع اقتراب استضافة دبي لمعرض إكسبو العالمي 2020، مبدياً رغبته في توطيد هذه العلاقات وتنميتها بين مدينتي دبي وشنزن. وحضر الاجتماع عدد من قادة الهيئات الاقتصادية في شنزن، منهم «شنزن سي سي بي آي تي»، إضافة إلى اتحاد غرف التجارة والصناعة في شنزن.

وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي إلى أن تواجد الغرفة في مدينة شنزن سيستكمل الشبكة الواسعة من المكاتب التمثيلية الخارجية للغرفة حول العالم، حيث سيوفر التواجد الجديد للغرفة في شنزن دفعة إضافية لتسهيل التجارة والاستثمار بين الشركات الإماراتية ونظيراتها من الشركات في السوق الصينية.