سالم بن عبدالرحمن يفتتح محطة «إينوك» في النهدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

افتتح الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، صباح أمس، محطة إينوك في منطقة النهدة بالشارقة، إيذاناً بإطلاق مجموعة إينوك عملياتها في إمارة الشارقة في ثلاثة مناطق في إطار خططها المتسارعة لتوسيع شبكة التجزئة التابعة لها عبر افتتاح 30 محطة في الإمارة خلال العامين المقبلين.

ويمثّل توسيع شبكة محطات الخدمة التابعة لمجموعة إينوك في إمارة الشارقة عنصراً جوهرياً في استراتيجية المجموعة بعيدة المدى الرامية لتعزيز حضورها في قطاع التجزئة في أنحاء الإمارات، ورفع عدد محطاتها إلى 191 محطة في الدولة بحلول عام 2021.

وتقع المحطات الثلاث في النهدة، واليرموك، والمنطقة الصناعية الثالثة، وهي المناطق التي تتمتع بكثافة سكانية عالية، وتمثّل هذه المحطات أول ثلاث محطات من أصل خمس محطات تخطط المجموعة لافتتاحها في عام 2019.

وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، بصفتنا مجموعة وطنية رائدة في قطاع الطاقة نأخذ على عاتقنا مسؤولية تشييد وتأسيس البنية التحتية اللازمة لضمان توفّر الوقود باستمرار لجميع العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأتي خطط توسيع حضورنا في إمارة الشارقة بمثابة عنصر جوهري من استراتيجيتنا وتعكس التزامنا الراسخ بتمكين المجتمعات التي نخدمها من الوصول بسهولة إلى الوقود وخدمات المركبات والتجزئة.

وتمتد كل محطة على مساحة قدرها 3 آلاف قدم مربعة، وتم تزويدها بمضخات وقود ذات شاشات متعددة الوسائط وخزانات وقود متعددة، إضافة إلى متاجر «زووم» للبيع بالتجزئة، وشاشات رقمية مثبّتة على الأعمدة الخارجية لساحة المحطة، ومداخل المتاجر، حيث تتيح للعملاء إمكانية التعرّف إلى المعلومات وأحدث العروض في محطات الخدمة، وتحتضن محطة اليرموك مركز «تسجيل» لتسجيل وفحص السيارات.

وتهدف محطة النهدة إلى تلبية احتياجات المجمعات السكنية الكبيرة في منطقة التقاء إمارة دبي بالشارقة، إذ تقع على مقربة من منطقة التعاون، والممزر، في حين يسهل الوصول إلى محطة اليرموك من المجمعات السكنية القريبة، مثل المصلى والمناخ والفيحاء من جهة الشرق، إضافة إلى أبو دانق، وأبو شغارة، من جهة الجنوب.

وتخطط مجموعة إينوك لافتتاح محطتي خدمة إضافيتين في كل من الوشاح، والخان.