شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شركات تتنافس على عقد محطة «إف3» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلمت شركة الإمارات للمياه والكهرباء عروض الشركات المتنافسة على عقد المرحلة الثالثة من محطة الطاقة المستقلة «إف 3». وذكرت «ميد» أن ست شركات من أصل 13 شركة تم ترشيحها في يوليو/تموز الماضي، تتنافس على عقد المحطة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية ما بين 2 و2.4 ميجا واط.

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