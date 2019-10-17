شاطئ دبي على موعد مع «ذا بانجلو» أول نوفمبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يترقب سكان وزوار دبي، حلول أول نوفمبر/‏تشرين الثاني، لافتتاح ركن المشروبات الشاطئي «ذا بانجلو» من «ليفيت» لإدارة الضيافة ومِراس، والذي يدمج بين عناصر جمالية من شبه جزيرة باها كاليفورنيا المكسيكية وسحر الخليج العربي، في أجواء الحفلات الشاطئية طوال أيام الأسبوع.

ويرحب «ذا بانجلو» بالضيوف طوال أيام الأسبوع، من الساعة الخامسة عصراً وحتى وقتٍ متأخرٍ من الليل. يقدم ركن المشروبات مجموعةً متكاملةً من الأمسيات والعروض الترفيهية، مثل أمسية «باها نايتس»، وأمسية «سرفسايد سبورتس كلوب»، وأمسية «تاكو تيوزداي»، وأمسية «بانجلو بيبز ليديز نايت»، بالإضافة إلى «درانتش أون ديك» و«ساتردايز».

وقال تشارلي ويفينغ، الشريك الإداري من «ليفيت» لإدارة الضيافة: يسر «ليفيت» لإدارة الضيافة أن تتعاون مع مِراس في هذا المشروع الجديد، الذي يحمل إمكاناتٍ كبيرةٍ للنمو، لنغطي ما تحتاجه «لا مير» والمناطق المحيطة من الوجهات غير الرسمية. ويشرفنا أن ندعو الضيوف لقضاء أروع الأوقات الممتعة بتكلفة معقولة. ويتسّع «ذا بانجلو» ل300 ضيف، ويقدم واي-فاي مجانياً، ومواقف مجانية للسيارات في «لا مير»، بالإضافة إلى خدمة صف السيارات. ويمكن الوصول إلى ركن المشروبات عبر حديقة «لاجونا ووتر بارك» المائية، أو عبر مدخلٍ منفصل.