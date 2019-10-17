شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تحظر «بيع المكشوف» لـ 7 بنوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت هيئة سوق المال التركية فرض «حظر مؤقت» على تداول أسهم 7 بنوك تركية كبرى بنظام «البيع على المكشوف»، في أعقاب إعلان السلطات القضائية الأمريكية التحقيق مع «هال بنك» المملوك للدولة لاتهامه بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. وأشارت بلومبيرج إلى أن قرار حظر «البيع على المكشوف» لأسهم البنوك دخل حيز التطبيق، من دون تحديد موعد لإنهاء العمل به. وهبط سهم البنك 23% من قيمته منذ بداية العام. (د.ب.أ)

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