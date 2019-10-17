شكرا لقرائتكم خبر عن «فيتش» تثبت تصنيفات «أدكوب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثبتت «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام (أدكوب) عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وثبتت الوكالة تصنيفات سندات الشركة البالغة 837 مليون دولار، والتي تستحق في 2029، وسنداتها البالغة 2.2 مليار دولار والتي تستحق في 2047 عند درجة AA.

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