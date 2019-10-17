شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «بنك أوف أمريكا»الفصلية تتراجع 21% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن «بنك أوف أمريكا»، ثاني أكبر بنوك الولايات المتحدة من حيث الأصول، انخفاض الأرباح الفصلية 21%، أمس الأربعاء، وعزا ذلك بصفة أساسية لرسوم انخفاض القيمة قبل احتساب الضرائب بقيمة ملياري دولار.

ونزل صافي الربح العائد لحملة الأسهم العادية إلى 5.27 مليار دولار أو 56 سنتاً للسهم في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول، مقارنة مع 6.70 مليار دولار أو 66 دولاراً للسهم.

وكان محللون يتوقعون أن يحقق البنك أرباحاً بقيمة 51 سنتاً للسهم وإيرادات بقيمة 22.79 مليار دولار وفقاً لتقديرات «آي.بي.إي.إس» من رفينيتيف. (رويترز)

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