«جي إن تي» الألمانية تنضم إلى مجمع دبي للعلوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهد مجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم، انطلاق العمليات الإقليمية لمجموعة «جي إن تي» GNT الألمانية، وستقدم الشركة الألمانية انطلاقاً من مكتبها الجديد في مجمع دبي للعلوم، منتجات متنوعة من الملونات الغذائية الطبيعية تحت اسم العلامة التجارية «إكسبيري»، لتلبية احتياجات قطاع الصناعات الغذائية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وبحسب بيانات شركة أبحاث السوق «ماركت داتا فوركاست»، بلغت القيمة الإجمالية لسوق الملونات الغذائية في الشرق الأوسط وإفريقيا 279.8 مليون دولار خلال عام 2018، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 412.41 مليون دولار بحلول عام 2023.

من ناحية أخرى أشارت أبحاث «إينوفا ماركت إنسايتس» و«نيلسون» و«مينتل» إلى إحجام المستهلكين المتزايد عن شراء الأغذية التي تحتوي ملونات صناعية. ومع تنامي اهتمام المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنوعية المكونات الغذائية، وتزايد القيود على استخدام الملونات الاصطناعية، أصبحت هناك حاجة أكبر في المنطقة لتوفير الملونات الطبيعية للأغذية والمشروبات.

وقال عبد العزيز جناحي مدير عام مجمع دبي للعلوم: «يحرص مجمع دبي للعلوم على استقطاب الشركات الرائدة في العلوم الغذائية والزراعية، وتطوير آفاق هذا القطاع الاستراتيجي في دبي، عبر توفير البنية التحتية المتقدمة، ومنظومة العمل الملائمة للأعمال والشركات. ونتطلع إلى التعاون المشترك مع المجموعة لمساعدتها على تحقيق أهدافها في المنطقة، وبناء شراكات مستقبلية ناجحة».

وقال فريدريك هويك، المدير العام لمجموعة «جي إن تي»: «تحظى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بإمكانيات تجارية كبيرة، وخاصة في قطاع الصناعات الغذائية. ويسعدنا بدء شراكتنا مع مجمع دبي للعلوم؛ نظراً لبيئة الأعمال المتميزة والبنية التحتية المتطورة. ونحن على ثقة بأن دخولنا إلى المنطقة سيضيف المزيد إلى معارفنا التكنولوجية المبتكرة، ويسرع من جهودنا الرامية لمساعدة العالم على التحول إلى الاعتماد على الملونات الطبيعية فقط».