شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تغري مواطنيها بمكافآت بالدفع الإلكتروني والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صادقت الحكومة الإيطالية على مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تضمنت إعطاء «مكافآت كبيرة» للمواطنين، إذا ما تحولوا للدفع عن طريق البطاقات الإلكترونية، وليس نقداً، وذلك في مسعى من جانب الحكومة للقضاء على التهرب الضريبي.

وصادقت حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ليل الثلاثاء/‏‏الأربعاء على حزمة من القرارات، من بينها مشروع موازنة عام 2020. (د.ب.أ)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تغري مواطنيها بمكافآت بالدفع الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.