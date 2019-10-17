«كارتر آند وايت» الإماراتية تعرض أحدث منتجاتها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت شركة «كارتر آند وايت» الإماراتية في معرض أبوظبي للقوارب، حيث شهد جناح الشركة إقبالاً كبيراً من الجمهور، خاصة مع عرض المنتجات القطنية الفاخرة مثل: أغطية الأسرّة والمناشف والملبوسات، إضافة إلى الأثاث ومستلزمات الديكور لليخوت والقوارب.

وقال مروان السركال مؤسس شركة «كارتر آند وايت»: سعداء جداً بالمشاركة في هذا المعرض المهم الذي نجح منذ الدورة الأولى في اكتساب شهرة إقليمية وعالمية، ويشهد مشاركة المزيد من الشركات التي تعنى بالقوارب واليخوت ومستلزماتها.

وأضاف السركال: كشركة وطنية إماراتية، حرصنا على المشاركة في هذا المعرض الذي يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والزوار، خاصة من مواطني أبوظبي والدولة ممن يملكون اليخوت والقوارب ويحبون قضاء أوقات للترفيه في البحر؛ حيث نعرض منتجاتنا التي تتميز بجودتها العالية، ونتوقع تحقيق إقبال كبير عليها خلال المعرض.

ويجري تصنيع منتجات الشركة من القطن المصري الفاخر في إيطاليا، وتستخدم خصيصاً في اليخوت والقوارب، وتعد الأفضل عالمياً، وتلقى إقبالاً كبيراً من الملاك وشركات إدارة اليخوت والسفن الكبيرة الفاخرة.

وقد تلقت الشركة طلبات من أصحاب وشركات إدارة اليخوت والقوارب أيضاً؛ لتزويدها بمنتجاتها التي تتمتع بجودة عالية، واستخدام خامات قطن فاخرة تشعر المستخدمين بالراحة.