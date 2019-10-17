شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 16-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول بشكل سلبي لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 4.55 درهم، في ظل حيادية المؤشرات الفنية، مما نتوقع معه استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم الهام عند 4.25 درهم كمستوى اول ثم 4.05 درهم كمستوى ثان، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 4.70 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.42 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.60 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط