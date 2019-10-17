شكرا لقرائتكم خبر عن بنك دبي الإسلامي (DIB) يخسر مكاسب الاثنين -تحليل صباحي- 16-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5.31 درهم، في ظل استمرار ملامسة السهم لمستوى المقاومة الحالي عند 5.34 درهم، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي إشارات ذات أهمية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 5.21 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.40 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.28 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.33 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط