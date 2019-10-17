شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك للتمويل (AMLAK) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 16-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 0.552 درهم، في ظل استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يواصل السهم عمليات جني الأرباح في الاجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 0.50 درهم كمستوى اول ثم 0.40 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.61 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.49 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.58 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط