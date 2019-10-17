شكرا لقرائتكم خبر عن الاسلامية العربية للتامين (SALAMA) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 16-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 0.60 درهم، في ظل استمرار الأداء السلبي للمؤشر الفنية مثل مؤشر القوة النسبية، مما قد يساهم في الوصول بالسهم لهدفه السعري عند مستوى 0.56 درهم، والناتج من نموذج القمة الثنائي خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.65 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.59 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.61 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط