شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 16-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 0.91 درهم، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 0.95 درهم، مقتربا بذلك من هدفه السعري المتوقع عند 0.96 درهم، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، وهو ما قد يضغط على السهم خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 0.88 درهم مرة أخرى كمستوى اول ثم 0.85 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.96 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.88 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.94 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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