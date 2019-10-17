شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 16-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر النفط تداولات إيجابية ليتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، لكن بما أن السعر دون 54.60، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة، بانتظار زيارة مستوى 51.80 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن اختراق 54.60 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحليل الإغلاق للنفط 16-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.