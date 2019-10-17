شكرا لقرائتكم خبر عن أميركان اكسبريس يرتفع بحذر – تحليل – 16-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أميركان اكسبريس - AMERICAN EXPRESS CO-(AXP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي ارتفاع السهم في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى البعيد ، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم إلاً أن الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، وبدء ظهور تقاطع سلبي بها ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها .
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 120.69 ، ليستهدف مستوى الدعم 114.31 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح انخفاضه
كانت هذه تفاصيل خبر أميركان اكسبريس يرتفع بحذر – تحليل – 16-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.