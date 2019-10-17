شكرا لقرائتكم خبر عن أميركان اكسبريس يرتفع بحذر – تحليل – 16-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أميركان اكسبريس - AMERICAN EXPRESS CO-(AXP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي ارتفاع السهم في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى البعيد ، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم إلاً أن الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، وبدء ظهور تقاطع سلبي بها ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 120.69 ، ليستهدف مستوى الدعم 114.31 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح انخفاضه