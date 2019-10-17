شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يبدأ بالتعافي – تحليل – 16-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بوينج BOEING CO (BA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى القصير ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة على المدى القصير ، طيلة ثبات الدعم 367.51 ، ليستهدف مستوى المقاومة 402.49 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر بوينج يبدأ بالتعافي – تحليل – 16-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.