شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يبدأ بالتعافي – تحليل – 16-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بوينج BOEING CO (BA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى القصير ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة على المدى القصير ، طيلة ثبات الدعم 367.51 ، ليستهدف مستوى المقاومة 402.49 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد