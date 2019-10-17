ايه إم دي يعزز من مكاسبه – تحليل – 16-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ايه إم دي - ADVANCED MICRO DEVICES INC- (AMD) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط وبمحاذاة خط اتجاه ، وقد استفاد السهم بالدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، بعدما نجح بتخطي مقاومته بتداولاته الأخيرة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 32.06 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات الدعم 29.59 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد
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