شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 16-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم آي بي إم - INTERNATIONAL BUS MACH CORP - (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم بتداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 145.26 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات الدعم 138.16 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: صاعد