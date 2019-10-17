ايه تي آند تي وسط توقعات إيجابية – تحليل – 16-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ايه تي آند تي AT&T INC (T) ببداية تداولاته اليومية ، ليعزز من مكاسبه السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ووسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم 36.47 ، ليستهدف مستوى المقاومة 38.75 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد
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