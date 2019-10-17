شكرا لقرائتكم خبر عن شوبا العقارية: التحول لشركة مساهمة عامة لا يزال قيد الدراسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة شوبا"، بي إن سي مينون إن تحول الشركة وطرح أسهمها للاكتتاب ومن ثم تحولها لشركة مساهمة عامة لا يزال قيد الدراسة والتقييم.

وأوضح أن الشركة بصدد الإعلان عن مشاريع عقارية جديدة في دبي خلال النصف الأول من العام المقبل باستثمارات إجمالية تصل إلى 20 مليار درهم، من ضمنها مشروع رئيسي ضخم ومتكامل بـ12 مليار درهم.

وأشار مينون إلى أن "مجموعة شوبا" حققت منذ بداية العام الجاري مبيعات تجاوزت حاجز مليار درهم، مرجحاً أن ترتفع إلى ملياري درهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في ظل تفاؤله بمستقبل السوق العقاري في دبي ومسرعات ومحفزات النمو التي أعلنت عنها حكومة دبي مؤخراً، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأوضح مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا، أن الاستثمارات الخارجية بدأت بالنمو السريع في السوق العقاري المحلي، حيث ارتفعت حصة المستثمرين الصينيين في مشروعنا "شوبا هارتلاند" إلى أكثر من 35% خلال الأشهر الماضية، تلاهم السعوديون في المركز الثاني.