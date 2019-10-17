شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "دبي التجاري" ترتفع 28.2% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لبنك دبي التجاري، الصادرة يوم الأربعاء، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 28.2% خلال الربع الثالث من العام 2019.

وأشار البنك، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، إلى تحقيقه صافي ربح بلغ 362 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 282.3 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام 2018.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي ربح بلغ 1.1 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 843.1 مليون درهم خلال الفترة المُقابلة من العام 2018.

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وبحسب بيان البنك، ارتفع الدخل التشغيلي إلى 2.242 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 11.1% مقارنة بـ 2.017 مليون درهم إماراتي في نهاية عام 2018.

كذلك بلغ إجمالي الموجودات 82.5 مليار درهم إماراتي بنهاية سبتمبر 2019، بزيادة نسبتها 13.9% مقارنة بـ 72.4 مليون درهم إماراتي في نهاية عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك قد حقق صافي ربح بلغ 701.2 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 560.8 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2018.