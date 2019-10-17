شكرا لقرائتكم خبر عن "ملكية عقارات الخليج ريت" يقرر توزيع أرباح بقيمة 10.2 مليون ريال عن الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن الفترة من الأول من يونيو حتى 30سبتمبر من عام 2019، بقيمة 10.2 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن التوزيعات النقدية ستكون موزعة على أساس 60 مليون وحدة قائمة، بواقع 0.17 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.7%.

وحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وجدير بالذكر أن الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية على مالكي الوحدات عن النصف الأول من عام 2019 بقيمة 20.4 مليون ريال، على أساس 60 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.34ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 3.4%.