شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل تباطؤ الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل تباطؤ الطلب على الأصول الاستثمارية الآمنة ، فى ظل الأنباء عن إحراز تقدم هائل فى مفاوضات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 1.2% إلى مستوي 17.19$ للأوقية الأدنى منذ 2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ، من مستوي الافتتاح عند 17.40$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 17.46$.

فقد المعدن الأبيض"الفضة" عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء نسبة 1.4% ،فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع هبوط معظم أسعار أصول الملاذات الآمنة وتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

Advertisements

أفادت وسائل إعلام بريطانيا أن الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي كان على شفا اتفاق بعد أن قدمت المملكة المتحدة تنازلات لمطالب الاتحاد الأوروبي حول الحدود الأيرلندية ،و يمكن نشر مسودة الصفقة اليوم الأربعاء إذا تم الانتهاء من التفاصيل.

حيث تستكمل اليوم المفاوضات حول النقاط الخلافية المتبقية ،مع سعي رئيس الوزراء البريطاني " بوريس جونسون" للتوصل إلى اتفاق مع بروكسيل قبل اجتماع زعماء أوروبا غدا الخميس.

الجدير بالذكر أن الموعد النهائي لمغادرة بريطانيا التكتل الأوروبي محددا سابقا فى 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ،وتواجه المملكة المتحدة مخاطر الخروج الفوضوي فى حال الفشل فى التوصل لاتفاق مع أوروبا قبل هذا الموعد.