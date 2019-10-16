شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي والأنظار على مفاوضات الانفصال البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، فى ظل معنويات المستثمرين المرتفعة ،جراء الأنباء الإيجابية عن إحراز تقدم فى محادثات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ، وتتابع الأسواق عن كثب نتائج المفاوضات المستثمرة حاليا بين لندن وبروكسيل قبل انطلاق قمة زعماء أوروبا غدا الخميس.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:24 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.1% ،بعد أنباء بأن المفاوضين على وشك التوصل إلى اتفاق بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع الرعاية الصحية قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 0.6% ، مع صعود معظم أسهم شركات القطاع.

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استمرت مفاوضات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي" بريكست" فى الساعات الأولى من يوم الأربعاء ،مع سعي رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" للتوصل إلى اتفاق مع بروكسيل قبل اجتماع زعماء أوروبا غدا الخميس.

وأفادت وسائل إعلام بريطانيا يوم الثلاثاء أن الطرفين كانا على شفا اتفاق بعد أن قدمت المملكة المتحدة تنازلات لمطالب الاتحاد الأوروبي عبر الحدود الأيرلندية ،ويمكن نشر مسودة الصفقة اليوم الأربعاء إذا تم الانتهاء من التفاصيل.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا مرتفعا بنسبة واحدة بالمئة ،بفضل بداية قوية لموسم نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث من هذا العام.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، فى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.3 % ،فى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.1% ، على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.