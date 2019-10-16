شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب تحت ضغط تباطؤ طلب أصول الملاذات الآمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب هامشيا بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، تحت ضغط تباطؤ طلب أصول الملاذات الآمنة ، خاصة فى ظل الأنباء الإيجابية عن تحقيق تقدم ملحوظ فى مفاوضات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

تراجعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.2% إلى 1,478.50$ للأونصة ، ومستوى الافتتاح 1,481.09$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,485.80$.

فقدت المعدن الثمين"الذهب" يوم الثلاثاء نسبة 0.8% ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مع هبوط معظم أسعار الأصول الاستثمارية الآمنة.

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قالت معظم وكالات الأنباء يوم الثلاثاء أن هناك تقدم كبير فى ملف "بريكست" ،وأن الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي نجحوا فى صياغة مسودة اتفاق مبدئي لخروج مرن ومنظم للمملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" أن المفاوضين يأملون فى التوصل لاتفاق بحلول منتصف ليل يوم الثلاثاء ، لكن لم تصدر أخبار حتى الآن عن نتائج تلك المحادثات.

وقال مسؤولي بالحكومة البريطانية إن محادثات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي ستستأنف فى بروكسيل صباح الأربعاء بعد مفاوضات مثمرة استمرت ليلة الثلاثاء.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 2.05 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 919.66 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي.