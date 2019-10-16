شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة إلیزابیث تعرض خطط جونسون وتصرح.. البریكست أولویة الحكومة البریطانیة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في كلمتها لافتتاح البرلمان من خطاب العرش في مجلس اللوردات، أكدت الملكة إلیزابیث الثانیة على أن خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر هو أولویة الحكومة حالیاً.

ووسط الزخارف الملكیة والعبارات السیاسیة، أعلنت ملكة بریطانیا خطط الحكومة خلال العام المقبل.

وقرأت الملكة إلیزابیث قائمة الخطط التي أعدها رئیس وزراء بریطانیا للبریكست، وهي جالسة على عرشها الذهبي، بالإضافة إلى القضایا المحلیة التي تم تجاهلها منذ التصویت على مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016.

واتهم رئیس الوزراء بوریس جونسون بتسییس دور الملكة. كما أدعى معارضو جونسون وحكومته المحافظة أن خطاب الملكة غیر ضروري لأن رئیس الوزراء یفتقر إلى الأغلبیة لتحقیق أهدافه.

Advertisements

ولذلك، من غیر المحتمل أن یتمكن جونسون من تنفیذ أیاً من خططه دون اللجوء إلى الانتخابات العامة في الأشهر المقبلة.

ومن المقرر أن یجتمع وزراء الشؤون الأوروبیة یوم الثلاثاء، لسماع آخر مستجدات الأحداث من مفاوض الاتحاد الأوروبي میشیل بارنییه.

وستعقد فرنسا وألمانیا قمتهما السنویة، یوم الاربعاء القادم، ومناقشة أمر البریكست یعتبر شیئاً مؤكدًا.

ولإتمام أي اتفاق بشأن البریكست، یالطبع سنحتاج إلى مباركة أقوى عضوین في الاتحاد الأوروبي قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي یومي الخمیس والجمعة المقبلین.