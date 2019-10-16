شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع لليوم الثاني على التوالي بصدد التخلي عن مستويات 8,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، بصدد التخلي عن مستويات 8,000$ ، بفعل ضعف مستويات الطلب الاستثماري على أكبر عملة مشفرة فى العالم ،والذي يعكسه هبوط نسبة الهيمنة على تداولات سوق التشفير لأدنى مستوى فى شهرين ونصف تقريبا.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 73$ بما يعادل نسبة 0.9% إلى 8,089$ الأدنى فى أسبوع ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,162$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 8,179$.

فقدت العملة الرقمية الرائدة"البتكوين" يوم الثلاثاء نسبة 2.5% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل مخاوف تضيق القيود التنظيمية فى الولايات المتحدة أكبر سوق مشفرة فى العالم.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بأكثر من واحد مليار$ إلى إجمالي 221 مليار$ ،مع استمرار تراجع أسعار البتكوين ومعظم أسعار العملات الرئيسية الأخرى.

تراجعت نسبة هيمنة البتكوين على تعاملات سوق التشفير يوم الأربعاء إلى 66.25% ، والتي تعد أدنى مستوى فى نحو شهرين ونصف ،فى أحدث علامات تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري على أكبر عملة مشفرة فى العالم.

رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري الموافقة على إدراج وتداول صندوق البتكوين المتداول فى البورصة ETF المقدم من شركة Bitwise.

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أوضحت الهيئة التنظيمية أن الصندوق لم يستوفي المتطلبات اللازمة، وقالت Bitwise أنها تعتزم إعادة تقديم اقتراحها فى المستقبل.

وقد يكون هذا القرار تمهيد لرفض باقي طلبات الصناديق المقدمة من شركات أخرى ، وكانت هناك آمال كبيرة منعقدة للموافقة على هذا النوع من الصناديق من أجل زيادة الاهتمام بالاستثمار فى تلك الفئة من الأصول الجديدة.

وفى نفس الإطار بدأت هيئة SEC مرة أخرى فى قبول التعليقات العامة بشأن اقتراح صندوق البتكوين المتداول فى البورصة المقدم من شركة Phoenix.

ووفقا للوثيقة الرسمية الصادرة الثلاثاء 15 تشرين الأول/أكتوبر قدمت شركة Phoenix تعديلا على طلب الصندوق لتعكس الظروف الجديدة المحيطة بيه.

من ناحية أخرى ،أوضح تقرير صادر عن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة ،وقال التقرير"لا ينبغي أن يبدأ أي مشروع تشفير حتى تتم معالجة التحديات والمخاطر القانونية والتنظيمية والإشرافية على نحو ملائم".

وزاد هذا التقرير من المتاعب التي يواجها مشروع فيسبوك الرقمي "ليبرا" ،والذي من المقرر ظهوره للنور رسميا فى النصف الأول من العام المقبل.