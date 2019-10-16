شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار المستهلكين فى بريطانيا على خلاف التوقعات فى سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر أيلول/سبتمبر مرتفعا بنسبة 1.7% ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.8%، طبقا للقراءة السابقة ارتفاع بنسبة 1.7%.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 1.7% ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.7%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.5%.