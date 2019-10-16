شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار المنتجين في بريطانيا للشهر الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين الشهري للمدخلات منخفضا بنسبة 0.8% فى أيلول/سبتمبر ، أسوأ من توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 0.2% ، أسوأ من القراءة السابقة انخفاض بنسبة 0.3% المعدلة من انخفاض بنسبة 0.1% ، هذا البيان سلبي للاقتصاد البريطاني.

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