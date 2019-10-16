شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتخلي عن أعلى مستوى فى 5 أشهر قبيل بيانات التضخم البريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، متخليا عن أعلى مستوى فى خمسة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، مع نشاط متسارع لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، فى انتظار الأخبار عن نتائج المفاوضات المكثفة بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي حول "بريكست" والتي عقدت خلال ليل الثلاثاء ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى المملكة المتحدة خلال أيلول/سبتمبر.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.9% إلى 1.2672$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2785$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.2788$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.4% مقابل الدولار ،فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ،مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 1.2798$ ، بفضل أنباء إيجابية جددت آمال انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مع وجود اتفاق.

قالت وكالة "بلومبيرغ" يوم الثلاثاء أن هناك تقدم كبير فى ملف "بريكست" ،وأن الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي نجحوا فى صياغة مسودة اتفاق مبدئي لخروج مرن ومنظم للمملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.

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وأضافت الوكالة ،أن المفاوضين يأملون فى التوصل لاتفاق بحلول منتصف ليل يوم الثلاثاء ، لكن قلة الأخبار حول نتائج المحادثات ساعدت حاليا فى تراجع الجنيه الإسترليني.

وقال مفاوض الاتحاد الأوروبي "ميشيل بارنييه" يوم الثلاثاء إنه عقب المناقشات التي دارت خلال عطلة نهاية الأسبوع ، لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق حول الانفصال البريطاني هذا الأسبوع ،فى حال النجاح فى حل مشكلة الحدود الأيرلندية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى بريطانيا خلال أيلول/سبتمبر، إيجابية البيانات تقلص من احتمالات قيام المركزي البريطاني بخفض معدلات الفائدة خلال هذا العام ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل سلة من العملات العالمية.

يصدر بحلول الساعة 08:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المتوقع ارتفاعا بنسبة 1.8% خلال أيلول/سبتمبر من ارتفاع بنسبة 1.7% فى آب/أغسطس ،وباستثناء أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاعا بنسبة 1.7% من ارتفاع بنسبة 1.5% الشهر السابق.

ويصدر مؤشر أسعار المنتجين السنوي للمدخلات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% خلال أيلول/سبتمبر من انخفاض بنسبة 0.1% فى آب/أغسطس ،وأسعار المنتجين للمخرجات المتوقع ارتفاعا بنسبة 0.0% من انخفاض بنسبة 0.1% بالقراءة السابقة.