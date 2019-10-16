شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الرقمية الربيل لتعكس توالي ارتدادها من الأعلى لها في أربعة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت الربيل في نطاق ضيق مائل نحو التراجع اليوم الأربعاء لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له لها منذ 20 من أيلول/سبتمبر ضمن عمليات تصحيحية عقب ارتفاعها بأكثر من سبعة بالمائة في أولى جلسات هذا الأسبوع مستكملة مسيرات الأسبوعيان الماضيان في تحقيق المكاسب، ويأتي ذلك وسط التطلع لشهادة مؤسسة فيسبوك مارك زوكربيرج أمام الكونجرس الأمريكي حيال العملة المشفرة ليبرا.

وفي تمام الساعة 05:49 بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية المشفرة "إكس-إر-بي" 0.05% إلى مستويات 0.28814$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.28830$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 0.28728$، بينما حققت الأعلى لها عند 0.29200$، وتبلغ بذلك القيمة السوقية للربيل ثالث أكبر العملة الرقمية من حيث القيمة السوقية بعد كل من البتكوين والايثريوم نحو 12.48$ مليار.

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هذا ولا تزال الربيل تحقق مكاسب أسبوعية بقرابة 4%، مستكملة مسيرات الأسبوعان الماضيان، بعد أن حققت الأسبوع الماضي مكاسب بنحو 9%، كما لا تزال تعكس مكاسب شهرية بأكثر من 12% مدعومة بالإعلان مؤخراً عن الاستحواذ على شركة ألجريم والتي تعد بورصة أيسلندية لتداول العملات الرقمية، الأمر الذي أتاح المجال بشكل أو بأخر لدخولها في عمليات تصحيحية محدودة للخسائر الموسعة التي تكبدتها خلال الآونة الأخيرة.

ويذكر أن ربيل قد محيت مكاسب مطلع هذا العام وذلك بعد أن فقدت مؤخراً قرب نصف قيمتها السوقية وتحديداً بعد أن حققت الأعلى لها منذ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر عند 0.5050$ في 22 من حزيران/يونيو، وذلك بعد أن عكست الشهر الماضي رابع خسائر شهرية لها على التوالي، وذلك قبل أن تدخل في عمليات تصحيحية محدودة عقب اختبارها في 23 من أيلول/سبتمبر الأدنى لها منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2018.

بخلاف ذلك، تتطلع أسواق العملات الرقمية المشفرة لما سوف تسفر عنه شهادة مؤسسة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مارك زوكربيرج أمام الكونجرس الأمريكي حيال العملة المشفرة ليبرا التي تعتزم شركة فيسبوك إطلاقها في وقت لاحق من العام المقبل 2020، وسط الشكوك حيال تعرض ليبرا لقيود تنظيمية تعيق إطلاقها، وقد تابعنا مؤخراً انسحاب شركات كبرى من بينها ماستركارد، فيزا، باي بال وإي-باي من مشروع ليبرا.