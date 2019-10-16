شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 16-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 5081 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، ويلامس المؤشر حاليا خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل المكسور لاعلى والذي يشكل دعما قد يدفع بالمؤشر لاعلى لمستوى المقاومة 5170 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 5040 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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