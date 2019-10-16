شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يخسر مكاسب الاثنين -تحليل صباحي- 16-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق عند مستوى 2823 نقطة امس الثلاثاء، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 2850 نقطة، ملامسا بذلك الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands " وهو ما قد يدفع بالمؤشر لاسفل لمستوى الدعم 2720 نقطة، ومع ذلك في حالة تمكن المؤشر من تجاوز مستوى مقاومته المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستويات اعلى قد تصل الى 2930 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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