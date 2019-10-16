شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع لرابع جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 16-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر لرابع جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 10430 نقطة، متجاوزا بذلك خط "Kijun Sen " وهو احد خطوط مؤشر "Ichimoku Cloud" مما نتوقع معه استمرار الارتفاع الحالي لاعادة اختبار مستوى المقاومة القوي عند 10650 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10300 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.



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