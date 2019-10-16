شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة علة تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء اليوم الأربعاء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بأكثر من الواحد بالمائة وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم النيوزيلندية ومؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بقرابة الواحد بالمائة لتلحق بنظيرتها الأمريكية في أعقاب الانطلاق الإيجابي لموسم الكشف عن نتائج الأعمال في وول ستريت، بينما شهدت كل من مؤشرات الأسهم الصينية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج استقرار سلبي مع تصاعد التوترات في هونج كونج.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.09% ليربح 17.65 نقطة ويصل إلى المستوى 1,637.85، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 1.52% ليربح هو الأخر 338.53 نقطة ويصل إلى المستوى 22,545.74.

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أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهد تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.18% ليخسر 7.08 نقطة ويصل إلى المستوى 3,929.17، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.21% ليخسر هو الأخر 6.18 نقطة ويصل إلى المستوى 2,984.87.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.05% ليخسر 14.34 نقطة ويصل إلى المستوى 26,489.59، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.62% ليربح 12.88 نقطة ويصل إلى المستوى 2,081.05.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.88% ليربح 97.08 نقطة ويصل إلى المستوى 11,142.42، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.23% ليربح هو الأخر 81.69 نقطة ويصل إلى المستوى 6,733.70.