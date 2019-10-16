شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يرتفع بصعوبة - تحليل صباحي - 16-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي ارتفاع المؤشر في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في الوقت الذي وصلت فيه مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء . Advertisements لذلك تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 6274.04 ، ليستهدف مستوى الدعم 6081.83 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6081.83 ومستوى المقاومة 6274.04 .

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