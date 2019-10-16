شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة للاستثمار: 40% ارتفاعا فى إنتاج مدينة الروبيكى للجلود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ياسر المغربى، رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى- المكلفة بإدارة مدينة الروبيكى للجلود-، إن مشروع الروبيكى مدينة صناعية مكتملة بتكنولوجيا إيطالية، وتشمل مشروعات تتعلق بصناعة الجلود بكافة مراحلها ويعمل حالياً 190 مصنعا بشكل كامل، مشيرا إلى أن حجم إنتاج الروبيكي ارتفع 30 إلى 40% قياساً على حجم الإنتاج فى منطقة مجرى العيون.

وأضاف المغربى، خلال حديثه بمؤتمر إعلان تنظيم المعرض الإفريقى الدولى للجلود، أنه سيتم تدشين مصنع عالمي للصناعات التكميلية فى مدينة الروبيكى، مشيرا إلى دعم كبير من القيادة السياسية للمشروع والانتقال من مجرى العيون إلى هذه المدينة خلال عامين ونصف فقط، فى حين تأخر الانتقال للمشروعات لسنوات طويلة.

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يشار إلى أن الحكومة أسست شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى، والتى يساهم فيها كل من محافظة القاهرة بنسبة 40 % ووزارة الصناعة ممثلة فى الجهاز التنفيذى لهيئة المشروعات الصناعية بـ 40 % وبنك الاستثمار القومى بـ20%، لإدارة الأصول سواء بمدينة الروبيكى أو مجرى العيون عقب إخلاءها.