شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى: 50% من مستخدمى الإنترنت فى مصر ذكور و40% إناث فوق الـ15 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك الدولى اليوم الأربعاء، إن نسبة مستخدمى الإنترنت فى مصر بلغت 50% من الذكور فوق الـ15 عاما، و40% من السيدات فوق الـ15 عاما، وذلك فى عام 2017 ، فى حين يتبقى 10% من الذكور والإناث تحت 15 عاما وفوق الـ60 عاما.

وأضاف البنك الدولى، فى تقرير صادر خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التى تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن، أن تعداد السكان فى مصر بلغ 97.6 مليون نسمة خلال نفس العام.

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وتجمع الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات، وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، وستعقد فعاليات الاجتماعات السنوية هذا العام فى واشنطن العاصمة الفترة من 14-20 أكتوبر 2019.