وزيرا العدل والإسكان يدشنان المركز السعودي للتحكيم العقاري اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يدشن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ووزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل ومحافظ الهيئة عصام المبارك اليوم المركز السعودي للتحكيم العقاري.

كما سيتم خلال حفل التدشين إطلاق خدمة الربط الالكتروني بين مركز المصالحة بوزارة العدل والمركز الجديد، وكذلك خدمة الربط الالكتروني مع برنامج إيجار وبرنامج اتحاد الملاك، بما يساعد المركز على تقديم خدماته لكل المستفيدين الكترونيا.

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ويهدف المركز إلى مساندة القضاء من خلال لجوء الراغبين من المتعاملين في القطاع العقاري إلى خيارات الصلح والتحكيم في القضايا العقارية ومعالجتها بإجراءات الكترونية سريعة، ابتداء بقضايا الإيجار، وقضايا ملاك الوحدات السكنية أو التجارية المشتركة.

ويعمل المركز على توعية المستفيدين والتعريف بخدماته لنشر ثقافة الصلح والتحكيم، وأهمية وفائدة خيار التحكيم من خلال المركز السعودي للتحكيم العقاري في عقود الإيجار الموحدة، بالإضافة إلى سعيه إلى تفعيل دوره في تشجيع الوسائل المساندة للقضاء مثل الصلح والتحكيم لتحسين بيئة الأعمال وتنوع الخدمات التي تقدم للمتعاملين في القطاع العقاري.

على هامش التدشين: