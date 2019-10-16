إطلاق المعايير الوطنية لتقييم المراكز والمجمعات الطبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أطلق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، المعايير الوطنية للمراكز والمجمعات الطبية في أنحاء المملكة، وذلك في حفل استضافته غرفة الرياض ممثلة في لجنة المنشآت الطبية، بحضور جمع من المسؤولين ورجال الأعمال.

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وبين عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنشآت الطبية بالغرفة الدكتور خالد العنزي، أن إطلاق المعايير الوطنية للمراكز والمجمعات الطبية يأتي متزامنا مع التطور الكبير في أعمال المركز لمنح شهادات الاعتماد لجميع مراكز الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص، باعتبار أن مهام المركز الرئيسية تتركز في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع المنشآت الصحية لإقامة الدليل لتلك المعايير.

وأشار مدير عام المركز الدكتور سالم الوهابي، إلى إطلاق النسخة الأولى من المعايير الوطنية للمجمعات الطبية والعيادات الخاصة، والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من بداية عام 2020 على أي مرفق طبي يقدم خدمات طبية للمرضى ولكنه لا يحتوي على أسرة.

وأكد أن هذه المعايير وضعت بطريقة تغطي تلك المجمعات والعيادات الطبية بجميع أنحاء المملكة، مشيرا إلى أن مهمة المركز «سباهي»، هي وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية لإقامة الدليل على التقيد بتلك المعايير.