رفع الحد الممنوح للمستفيد من التمويل متناهي الصغر إلى 100 ألف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الحد المسموح به للمستفيد من التمويل متناهي الصغر إلى 100 ألف ريال وفق التحديث الجديد لقواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.

وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في بيان على موقعها أمس أنها اعتمدت قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر المحدثة، والتي تطبق لتنظيم عمل الشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر في المملكة، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

وأفادت «ساما» بأن التحديث تضمن رفع مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد من التمويل متناهي الصغر من 50 ألف ريال إلى 100 ألف ريال، مبينة أن ذلك يعطي الشركات العاملة في هذا النشاط مساحة أوسع لتمويل المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية.

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وأكدت أَن رفع مبلغ التمويل سيمكن أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم مِن الحصول على المزيد من النقد لتطوير أعمالهم والتوسع فيها.

وأشارت «ساما» إلى أن هذا التحديث يسهم في رفع كفاءة الشركات العاملة في هذا النشاط من خلال الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية بحسب طبيعة وحجم نشاط الشركة ونوع عملياتها.

ويقتصر نشاط التمويل متناهي الصغر على تمويل الأنشطة والأصول الإنتاجية من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم.

ولا يجوز لشركات التمويل متناهي الصغر تقديم التمويل الاستهلاكي أو ممارسة أي أنشطة تمويل أخرى.