شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة توافق على شطب القيد النهائى لأسهم "ريفا فارما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على شطـب القيد النهائى لأسهم شركة ريفا فارما، فى ضوء التزام الشركة بأحكام الشطب الاختيارى برأس مال مصدر 2.25 مليون دولار موزع على 2.25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 دولار للسهم الواحد (ممثلاً فى 3 إصدارات) من جدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة).

وجاء ذلك بعد أن قامت شركة ريفا فارما بطلب شراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع سواء المتضررين من الشطب أو غيرهم، وبعد أن تم تنفيذ صفقة الشراء للأسهم، والتى عرضت على الشركة خلال فترة فتح سوق الصفقات الخاصة بناء على ما ورد من الإدارة المختصة بالبورصة خلال الفترة المعلن عنها فى اعلانات الشركة وفقا للمادة ( 55 ) والمادة ( 55 ) مكرر من قواعد القيد والـمـادة ( 74 ) من الإجراءات التنفيذية المفسرة لها وتعديلاتها.

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وبلغت الكمية المنفذة 238.350 سهم من أسهمها بسعر 1.2 دولار للسهم بقيمة إجمالية 286.020 دولار، وأن نسبة الكمية المنفذة إلى إجمالى أسهم الشركة تبلغ 10.593% وتمثل 23.042 % من نسبة الأسهم حرة التداول، وعدد المساهمين المودع بالإيداع المركزى يبلغ 52 مساهم.

كما وافقت اللجنة، على قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة مصر للفنادق من 15 جنيه إلى 5 جنيه مع بقاء رأس مال الشركة المصدر كما هو مبلغ 198 مليون جنيه، ليصبح موزعا على عدد 39.6 مليون سهم بقيمة اسمية (بعد التعديل) قدرها 5 جنيه للسهم الواحد ( ممثلا فى 10 إصدارات ) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم".

ووافقت اللجنة، أن تدرج أسهم الشركة بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتبـارا من بداية جلسـة تداول يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر الجارى.