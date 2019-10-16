شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشترى 405 آلاف طن من القمح الروسى والفرنسى والأوكرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، اليوم الأربعاء، إنها اشترت 405 آلاف طن من القمح الروسى والفرنسى والأوكرانى، فى أحدث مناقصة عالمية تطرحها.

أوضحت الهيئة أن حجم القمح الروسى بلغ 285 ألف طن والفرنسى والأوكرانى 60 ألف طن لكل منهما.

Advertisements