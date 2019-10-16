شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة الحجز المسبق لـ iPhone 11 بمصر السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت شركة ابل اليكترونيكس الأمريكية، الحجز المسبق لهاتف iPhone 11 الجديد بإصداراته الثلاثة iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max مصر يوم السبت المقبل الموافق 16 أكتوبر، تحديدا فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا.

وكشف إيهاب مدحت، نائب رئيس مجلس إدارة "تريد لاين" موزع الشركة بمصر، أنه لأول مرة سيتم إتاحة التأمين ضد كسر الشاشة لكل عميل يقوم بحجز وشراء هاتف iPhone 11 الجديد، وذلك بالتعاون مع شركة AXA ، ويمتد التأمين لمدة 12 شهرا، وذلك فى ظل ارتفاع تكلفة تغيير شاشة الهاتف فى حالة تعرضها للكسر".

Advertisements

وسوف يتاح الحجز المسبق لمدة أسبوع كامل بعدة طرق سواء عبر الموقع الإلكترونى أو من خلال فروع الشركة أو الكول سنتر.