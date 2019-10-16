شكرا لقرائتكم خبر عن للعام السادس.."القاهرة للاتصالات" يستضيف معرض التكنولوجيا المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المنظمة لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات، عن إطلاق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمى "PAFIX" خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات المؤتمر الأهم فى قطاع التكنولوجيا "Cairo ICT" فى مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتناقش الدورة السادسة من معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي، تقنيات التكنولوجيا المالية حول العالم، وأبرز الحلول المتطورة التى تحتاجها مصر وإفريقيا للمضى قدما فى خطط التحول الرقمى وتعزيز منتجات الدفع الرقمى والشمول المالي.

ويشارك فى الدورة السادسة من المؤتمر، ممثلى الحكومات ومقدمى الحلول التقنية فى مصر والعالم والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية ومستشارى التكنولوجيا والعاملين فى الجهات التنظيمية لأنشطة القطاع المالى والمصرفى الرقمى فضلا عن المستخدمين النهائيين لخدمات التكنولوجيا المالية الرقمية.

وتركز دورة 2019 من المؤتمر على إتاحة الفرصة للعارضين والمتحدثين فى ندوات المؤتمر من أجل إبراز التجارب الناجحة فى القطاع وتقديم أحدث مفاهيم التكنولوجيا المالية بالتوازى مع رؤية مدروسة لاتجاهات المال والأعمال فى عالم التكنولوجيا المالية الرقمية، فضلا عن تنظيم ورش عمل لتوسيع دوائر النقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين.

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وتجمع دورة هذا العام الجهات التنظيمية والمبتكرين والشركات والمستثمرين فى مكان واحد لمناقشة أبرز ملفات القطاع، وعلى رأسها التغير الرقمى الحادث فى القطاع المصرفى والذى يبشر بعصر جديد من التحول فى الخدمات المصرفية.

كما يناقش المعرض والمؤتمر كيفية تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبنى التقنيات المالية الرقمية للانخراط فى عصر التجارة الإلكترونية التى يتوقع أن تقود النمو الاقتصادى مستقبلا.

ويقدم "PAFIX 2019" فرصة عظيمة للمهتمين بقطاع التأمين، حيث يناقش مستقبل خدمات التأمين فى ظل تطورات التكنولوجيا المالية ويقدم المعرض الجديد من الابتكارات التى تخدم قطاع التأمين وتؤثر فى ممارساته التنظيمية.

وفى ظل السباق العالمى لاستغلال جميع التطبيقات الممكنة لتقنية "البلوك تشين"، خصص المعرض عددا من فعالياته لمناقشة تطبيقات البلوك تشين خاصة فى مجالات حفظ الخصوصية عند التعامل مع الخدمات المالية الإلكترونية فضلا عن سبل استخدام التقنية على نحو أكثر فعالية.