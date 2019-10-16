شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تعلن عن نتائج أعمالها فى الربع الثالث بتحقيق 24.4% نمو سنوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هواوي عن نتائج أعمالها فى الربع الثالث من عام 2019 بتحقيق نمو سنوى بنسبة 24.4% خلال أول 9 أشهر من عام 2019، حيث بلغت عائدات هواوي 610.8 مليار يوان صيني. كما بلغ هامش الربح الصافي لهواوي نسبة 8.7% خلال هذه الفترة.

استطاعت هواوي أن تحافظ على تركيزها لتنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصميم الأجهزة الذكية كما أن هواوي تواصل تعزيز عاملي الكفاءة والجودة في أعمالها مما ساهم بشكل كبير في دعم استقرار أعمالها وتعزيز مكانتها وتقوية أداء الشركة في التسعة أشهر الأولي من عام 2019.

حققت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك نمو مستدام في قطاع أعمال الهواتف الذكية، حيث أن هواوي قامت بشحن أكثر من 185 مليون وحدة من هواتفها الذكية في التسعة شهور الأولي من عام 2019 محققة بذلك ارتفاع نسبة نمو بلغت حتى 26% في معدل شحنات الهواتف الذكية القائمة على أساس سنوي. شهدت هواوي ايضاً نمو سريع وقوي في قطاعات أعمال أخري جديدة مثل الأجهزة اللوحية، الحواسب الشخصية والأجهزة التكنولوجية القابلة للارتداء والمنتجات الصوتية الذكية.

أطلقت هواوي شاشة Vision Smart Screen في الربع الثالث من عام 2019 والتي نالت اشادة وإعجاب الصناعة بأكملها بجانب المستهلكين نظراً لما تقدمه من مواصفات ومزايا مبتكرة. تتوسع هواوي في تدعيم نظام Ecosystem الذي يستهدف المستهلكين بتقديم تجربة أكثر ذكاء وراحة من أجل مواكبة جميع الظروف والسيناريوهات التي يتعايش بها المستخدمون.

Advertisements

تطورت منظومة Huawei Mobile Services ecosystem سريعاً مما أدي الي انتشارها في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم. كما جذبت منظومة Huawei Mobile Services ecosystem أكثر من 1.07 مليون مطور حول العالم للانضمام اليها.

قامت هواوي حتى وقتنا هذا بتوقيع أكثر من 60 عقد تجاري لتدشين شبكات الاتصالات 5G مع كبري مُشغلي الاتصالات بالعالم، حيث شحنت هواوي أكثر من 400,000 وحدة من معدات الاتصالات 5G Massive MIMO active antenna units (AAUs) للأسواق العالمية. كما شهدت هواوي نمو مستدام في أداء قطاع أعمال وتوريد معدات الاتصالات ونقل البيانات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات.

قامت هواوي ايضاً بإطلاق منصة Huawei Horizon Digital بالاعتماد على خبراتها الواسعة بمجال التكنولوجيا، حيث تستهدف هواوي من خلال المنصة التعاون مع العملاء والشركاء لإقامة كيان رقمي عالمي بتدشين صناعة التحول الرقمي التي تستحق الاستثمار فيها بألاف مليارات دولارات الأمريكية. كما ستدعم منصة هواوي الجديدة العديد من قطاعات الدول مثل الحكومات، المرافق العامة، الشؤون المالية، وسائل النقل والطاقة الكهربائية للإسراع من عملية التحول الرقمي.

بنهاية الربع الثالث من عام 2019، تم اختيار هواوي كشريك للتحول الرقمي من قبل أكثر من 700 مدينة بالعالم و228 شركة من قائمة Fortune لأكبر 500 شركة بالعالم و58 شركة من قائمة Fortune لأكبر 100 شركة بالعالم.